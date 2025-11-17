Серьезные последствия: Зеленскому прочат скорую отставку из-за друга-взяточника
Corriere della Sеrа: Зеленского могут заменить Залужным из-за друга-взяточника
Фото: Zuma\TASS/ТАСС
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Главу государства называют плохим администратором, утверждают источники.
Президента Украины Владимира Зеленского могут заменить на бывшего главнокомандующего вооруженными силами республики (ВСУ), посла страны в Великобритании Валерия Залужного из-за разрастающегося коррупционного скандала. Об этом 16 ноября сообщила газета Corriere della Sera со ссылкой на украинские источники.
Помимо Залужного, гипотетическими кандидатами в президенты назвали главу Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова* и командира 3-го армейского корпуса ВСУ, основателя «Азова»** Андрей Билецкий*.
По информации журналистов, главу государства уже называют «плохим администратором». По мнению авторов материала, он не в состоянии адекватно руководить страной.
Как ранее рассказывал 5-tv.ru, президент Финляндии Александр Стубб призвал поддержать Украину на фоне коррупционного скандала и сложностей в мирных переговорах с Россией.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX
* Внесены Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов.
** Запрещенная в России террористическая организация.