Парламент Черногории принял постановление об отправке военных на Украину

Это решение нужно для участия черногорских военных в миссии НАТО по поддержке Киева.

Парламент Черногории 16 ноября одобрил решение о направлении своих военнослужащих на Украину для обучения боевиков ВСУ, сообщила газета «Коммерсантъ».

«В конце минувшей недели парламент Черногории принял постановление об отправке военнослужащих для участия в миссии НАТО по обучению украинской армии и оказанию ей помощи в области безопасности», — сообщило издание.

Среди проголосовавших за постановление 44 депутатов есть представители пророссийской партии «Демократический фронт» спикера парламента Андрии Мандича.

Однако не все поддержали данное решение. Депутат от Демократической народной партии Владислав Бойович выступил против постановления, предупредив о возможном ухудшении отношений с Россией. Аналогичное предупреждение высказал и посол России в Подгорице Александр Лукашик.

«Черногорское руководство продолжает упрямо следовать линии Запада, усиливая напряженность с Россией, что лишь укрепляет ее статус недружественного государства по отношению к Москве», — заявил он.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Черногория намерена ввести визовый режим для россиян, несмотря на то, что это может сказаться на экономике страны. Это решение продиктовано требованиями ЕС.

