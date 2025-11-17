Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Минобороны показало, как нашли артиллеристы поразили позиции ВСУ с дистанции 25 км.

Расчет самоходной артиллерийской установки «Малка» группировки войск «Центр» уничтожил пункт временной дислокации с личным составом украинских формирований на красноармейском направлении зоны специальной военной операции (СВО).

Разведчики обнаружили укрепленный район ВСУ и группу неонацистов, укрывшихся в массивном бетонном сооружении. БПЛА подтвердил разведданные и скорректировал целеуказания для артиллерийского удара.

Получив координаты цели, расчет «Малки» выдвинулся на заранее подготовленную огневую позицию, подготовил орудие и выполнил серию прицельных выстрелов мощными 203-мм осколочно-фугасными снарядами весом по 110 кг. Корректировали огонь с помощью дронов, что обеспечило точное и оперативное поражение цели с дистанции более 25 километров.

После выполнения задачи артиллерийский расчет оперативно сменил огневую позицию, чтобы минимизировать риск ответного удара.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.