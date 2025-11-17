Более 60% жителей Германии опасаются терактов на Рождество, показал опрос

Фото: www.globallookpress.com/ Michael Debets

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Уровнем безопасности в стране не довольны 37% участников опроса.

Более 60% жителей Германии волнует вопрос безопасности на рождественских ярмарках в этом году — они опасаются возможных терактов. Об этом сообщило немецкое информационное агентство DPA со ссылкой на результаты исследования, проведенного совместно с институтом изучения общественного мнения YouGov.

По данным опроса, 22% респондентов сильно обеспокоены возможностью атак, еще 40% испытывают некоторые опасения. Лишь чуть больше трети (35%) респондентов заявили, что не чувствуют тревоги, посещая рождественские ярмарки.

Исследование показало, что 41% немцев считают действующие меры безопасности достаточными. Однако 37% участников опроса придерживаются противоположной точки зрения, отметив, что уровень защиты требует доработки.

На настроения жителей Германии могли повлиять нападения в Берлине и Магдебурге, а также предполагаемый рост посетителей перед праздниками.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, жители Германии все меньше доверяют канцлеру Фридриху Мерцу и его правительству, которые пока не предложили эффективных решений для улучшения экономической и социальной ситуации в стране.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX