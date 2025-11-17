Появилось видео из подмосковной квартиры, где нашли тело обезглавленного ребенка

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; Telegram/ Следком /sledcom_press; 5-tv.ru

С места предполагаемого убийства шестилетнего мальчика изъяли вещественные доказательства.

Сотрудники Следственного комитета (СК) осмотрели квартиру, в которой нашли обезглавленное тело шестилетнего мальчика. Криминалисты проведут комплекс судебных экспертиз. Кадры с места преступления опубликовали в Telegram-канале главного управления ведомства.

«Следователи и криминалисты ГСУ СК России по Московской области изымают необходимые вещественные доказательства», — сказано в комментарии к посту.

Тело ребенка без головы правоохранители обнаружили на балконе в квартире, где проживала семья убитого. Его мама в этот момент находилась в состоянии наркотического опьянения. О женщине известно, что она работает продавцом и курьером, сумма ее долгов превышает 60 тысяч рублей.

Источник в беседе с корреспондентом 5-tv.ru заявил, что именно мать виновна в смерти мальчика — она помогла своему сожителю совершить убийство. Бабушка несчастного ребенка не согласна с такой версией, она не верит в способность дочери навредить сыну. Позиция бабушки такова: стоит присмотреться к подруге, которая жила в той же квартире — с ней мать оставляла мальчика, когда уходила на работу.

Голову убитого нашли 16 ноября в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы. По одной из версий, к тому моменту мальчик был мертв уже два дня. Сначала его возраст оценили в семь-десять лет, но позже выяснилось, что ему было шесть. Возбуждено уголовное дело по статье об убийсвте.

