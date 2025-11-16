Мать обезглавленного ребенка могла содействовать в убийстве сына

Фото: Telegram/ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/ moscowproc

Женщина помогала скрыть улики.

Мать обезглавленного ребенка, тело которого обнаружили в квартире в Балашихе, могла быть соучастницей расправы над собственным сыном. Об этом 16 ноября сообщил компетентный источник 5-tv.ru.

По информации источника, женщина вместе со своим возлюбленным убили мальчика. Затем именно она помогла сожителю спрятать тело сына. По предварительным данным, ребенку было примерно от семи до десяти лет.

Как стало известно, женщина работала продавцом и курьером, при этом имела долги на сумму свыше 60 тысяч рублей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в момент обнаружения тела мальчика в квартире в подмосковной Балашихе женщина находилась в состоянии наркотического опьянения. До этого сообщалось, что голову ребенка обнаружили в рюкзаке в Гольяновском пруду на востоке Москвы. СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Убийство». Расправа над ребенком могла произойти за два дня до обнаружения.

