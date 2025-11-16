Политолог Литвиненко: Зеленский дал толпе разорвать Коломойского* и Миндича

Фото, видео: Reuters/Louiza Vradi; 5-tv.ru

Глава киевского режима сохранял связь с обоими, несмотря на попытки дистанцироваться от них.

Президент Украины Владимир Зеленский знал, поддерживал и покрывал олигарха Игоря Коломойского* и бизнесмена Тимура Миндича, совладельца компании «Студия «Квартал 95». Об этом заявила политолог Инна Литвиненко в беседе с «Известиями».

По словам Литвиненко, на фоне разгорающегося коррупционного скандала украинский президент пытается отдалиться от Миндича, отрицая наличие близких отношений, хотя их связь через Коломойского была очевидной.

«Именно Коломойский в свое время познакомил Миндича и Зеленского. Именно Коломойский и Тимур Миндич были спонсорами президентской кампании Владимира Зеленского. Но неужели он не знал об отмывании этих денег? Неужели Владимир Зеленский не покрывал, не покровительствовал и не поддерживал своих друзей? Однозначно, да», — отметила она.

Политолог подчеркнула, что Зеленский фактически «дал толпе разорвать» бывших друзей, поскольку в стране усиливаются настроения как среди граждан, так и среди политиков, требующих смены власти.

«Именно сейчас кресло под Владимиром Зеленским закачалось», — добавила Литвиненко.

Она также указала, что инициированное Зеленским расследование НАБУ уже привело к отставкам министра энергетики, министра юстиции и руководителей «Энергоатома».

10 ноября украинские детективы провели обыски у руководства компании и у Миндича, которого в народе называют «кошельком» Зеленского. В тот же день был задержан глава «Укртатнафты» по обвинению в хищении 138 млн долларов. На фоне этих событий зарубежные политики выступили за прекращение финансирования Киева из-за масштабной коррупции — среди них глава МИД Венгрии Петер Сийярто и австрийский депутат Европарламента Гаральд Вилимски. Белый дом при этом сохраняет молчание, однако сторонники Дональда Трампа уже обратили внимание на беспрецедентные схемы отмывания средств украинскими властями.

* — внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.