Актриса уже более 20 лет счастлива в браке с рок-музыкантом Рикардо Мольо.

Актриса и певица Наталия Орейро не знает универсального секрета счастливого брака. Об этом она рассказала на пресс-конференции по видеосвязи из Аргентины в рамках промо фильма «Письмо Деду Морозу». Кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Орейро уже более 20 лет состоит в браке с музыкантом Рикардо Мольо, с которым воспитывает сына Мерлина Атауальпу, родившегося в январе 2012 года в Буэнос-Айресе.

«20 лет я с Рикардо. В чем секрет? Тайна. <…> Единственная любовь на всю жизнь — это любовь к ребенку. Требуется любовь к самому партнеру. Это то, что осуществляется день за днем», — рассказала Орейро

По ее словам, ключ к долгим отношениям — искренность и ежедневный выбор быть вместе. Орейро подчеркнула, что оставаться с партнером стоит только если это приносит счастье, а любовь не должна быть насильственной.

