«Тяжело было»: Филипенко вспомнил, как в 1990-е штопал валенки

В те непростые году одежду и обувь донашивали до дыр, аккуратно заштопывали и носили дальше.
Актеру Антону Филипенко приходилось штопать и использовать повторно одежду и обувь в 1990-е. Об этом он рассказал на презентации новогодней комедии «Письмо Деду Морозу». Кадры появились в распоряжении 5-tv.ru.
По словам Филипенко, даже простая рубашка могла служить несколько лет, а пуховик носился по три сезона, вызывая насмешки сверстников. В 1990-е годы ученикам приходилось обходиться минимумом вещей, что стало обычной практикой для многих.
«У меня вообще была одна рубашка в клеточку, и то она вся в катышках была. И в какой-то момент моя учительница по математике сказала мне: „В этой рубашке огороды только копать“. На что я послал ее куда подальше. У меня тяжело было все. У меня был один пуховичок, который я носил три года, надо мной смеялись. Таковы 1990-е», — рассказал Филипенко.
Актер также подробно описал, как штопали валенки: подошву приклеивали с помощью пластиковой нитки, предварительно поджигая ее, чтобы зафиксировать материал. Этот способ позволял многократно использовать обувь, продлевая ее срок службы.
