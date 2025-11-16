«Огромный человек в доме»: Ида Галич показала подросшую дочь подписчикам

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

Блогер родила второго ребенка от Олега Ледвича.

Телеведущая и блогер Ида Галич показала поклонникам подросшую дочь. Фотографии она выложила в своем Telegram-канале.

На опубликованном снимке малышка лежит у мамы на ногах и держит в руках фиолетовую погремушку.

«А как так произошло, что у нас уже такой огромный человек в доме имеется?!» — подписала фото блогер.

Пользователи оставляют теплые комментарии и пытаются угадать, на кого больше похож ребенок. Некоторые отмечают сходство с отцом, музыкантом Олегом Ледвичем, другие — с дедушкой.

«Какая она миленькая, желаю счастья вам и малышке», «Похожа на Олега», «Мне кажется, похожа на дедушку», — пишут подписчики.

Фото: Telegram/IdaGalich/GALICH_onok

Роман Иды Галич с Олегом Ледвичем стал известен в декабре 2023 года. В январе 2025-го музыкант сделал блогерше предложение, на которое она согласилась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что телеведущая Ида Галич пережила приступ панической атаки во время съемок под Астраханью. После случившегося она сделала для себя важный вывод.

