Лавров и глава МИД Египта обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы

Фото: © РИА Новости/Кирилл Зыков

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Стоит необходимость недопущения дальнейшей эскалации.

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил по телефону со своим египетским коллегой Бадром Абдельати ситуацию вокруг иранской ядерной программы, подчеркнув необходимость недопущения дальнейшей эскалации. Об этом сообщили на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении указано, что министры обменялись оценками по ряду международных и региональных вопросов и подтвердили приверженность политико-дипломатическим методам урегулирования, включая поиск решений, способных предотвратить рост напряженности вокруг иранского досье.

Также обсуждалась американская резолюция по сектору Газа. Стороны отметили важность долгосрочного урегулирования палестино-израильского конфликта. Отдельное внимание было уделено двустороннему взаимодействию России и Египта, в том числе в энергетической сфере.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент России Владимир Путин заявил о необходимости дипломатического урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, в том числе вопросов, связанных с иранской ядерной программой. Он также подчеркнул, что ключевым условием долгосрочной стабильности в регионе является создание независимого Палестинского государства.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.