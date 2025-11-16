В Стамбуле опечатали отель после смерти туристов от отравления

Фото: www.globallookpress.com/Michael Weber

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

От тех же симптомов пострадали еще два человека.

Отель Harbour Suites в Стамбуле, в котором от отравления скончались трое туристов, опечатали следственные органы. Об этом стало известно из сообщения телеканала NTV.

Уточнялось, что постояльцев разместили по другим отелям.

Помимо семьи матери и двоих детей, впоследствии скончавшихся, пострадали еще два человека. Последних госпитализировали в больницу в субботу, 15 ноября. Их жизням в настоящий момент ничего не угрожает.

В публикации подчеркнули, что причиной отравления могли быть последствия дезинсекции, проводившейся в отеле накануне заселения гостей. Распыляемые там вещества применяются в сельхоз районах и могут оказывать вредное воздействие на здоровье людей.

До этого, 27 сентября, выяснилось, что несколько десятков туристов отравились в другом отеле, в турецком Кемере. Двухлетнего ребенка из России доставили в больницу после появления симптомов кишечной инфекции. У других постояльцев тоже проявились симптомы отравления спустя пару дней отдыха в этом месте.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Турции мать и двое детей отравились фастфудом и умерли.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.