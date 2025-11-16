МИД Франции пообещал усилить давление на Россию

Фото: Денис Устинов/ТАСС

Париж вместе с союзниками собирается и дальше укреплять поддержку Киева.

Франция собирается усилить давление на Россию после ударов по территории Украины. Об этом стало известно из заявления, опубликованного на официальном сайте МИД Франции.

«Франция самым решительным образом осуждает массированные удары, нанесенные Вооруженными силами России. <…> Франция выражает полную солидарность с Украиной, ее народом и властями», — отметили в публикации.

Также в министерстве подчеркнули, что Париж собирается вместе с союзниками и партнерами и дальше укреплять поддержку Киева.

До этого, 14 октября, в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы (ВС) РФ в ответ на террористические атаки властей киевского режима по гражданским объектам на территории РФ нанесли массированный удар по объектам энергетики и военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Применялись гиперзвуковые аэробаллистические ракеты «Кинжал».

В свою очередь начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал, что ВС РФ наносят массированные удары по военным объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) по плану. Он подчеркнул, что приоритет во время проведения таких операций отдается ликвидации предприятий, производящих ракетные комплексы и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) большой дальности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Франция хочет потратить замороженные активы России на закупки оружия.

