Путин примет участие в закладке нового атомного ледокола «Сталинград»

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Также российский лидер проведет ряд международных встреч с представителями государств ШОС.

Президент России Владимир Путин примет участие в закладке атомного ледокола «Сталинград» на следующей неделе. Об этом стало известно из сообщения ВГТРК в Telegram-канале.

К тому же российский лидер поучаствует в конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», а также проведет ряд международных встреч с представителями государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Помимо этого, в рабочем графике президента РФ запланировано совещание с членами Совета безопасности России.

До этого, 5 сентября, Путин указал на рост интереса государств к Трансарктическому маршруту. Он отметил, что Трансарктический коридор должен стать комплексной системой, объединяющей морской, железнодорожный и автомобильный виды транспорта, а также предоставляющей возможность применения потенциала крупнейших рек России — Оби, Енисея и Лены.

Ранее 5-tv.ru писал, что Санкт-Петербург и Владивосток свяжет Трансарктический транспортный коридор. Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отмечал, что Северный флот — мировой лидер и щит России в Арктике. Он говорил, что в последние годы к Арктике было приковано большое внимание по всему миру по большей части из-за того, что перспективы экономического развития и освоения ресурсов региона системообразующие как для российской, так и для мировой экономики.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.