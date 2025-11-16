«Редкий случай»: Дмитриев про молчание США по коррупционному скандалу на Украине

Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Высказывание было озвучено на фоне распространения информации о произошедшем в прессе страны.

Реакция Вашингтона на фоне коррупционного скандала на Украине выглядит непривычно тихой. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в соцсети X.

«Редкий случай, когда Белый дом сохраняет молчание», — написал он.

Так Дмитриев прокомментировал материал телеканала Fox News, который был посвящен коррупционным обвинениям, происходящим на Украине.

До этого, 15 ноября, газета Financial Times (FT) передавала, что коррупционный скандал на Украине оказался одним из наиболее чувствительных ударов по руководству Незалежной и лично подействовал на главу киевского режима Владимира Зеленского.

В издании отмечали, что украинский лидер старается отгородиться от фигурантов дела, а по большей части отречься от давнего союзника, бизнесмена Тимура Миндича. Но, по мнению аналитиков, такие действия с малой вероятностью помогут ситуации.

Также в издании Politico подчеркивали, что украинские чиновники, находящиеся на высоких постах, пытаются привести в чувства партнеров на Западе. После стремительного ухудшения ситуации украинские власти сделали ряд громких отставок в правительстве и провели кадровые перестановки в госкомпаниях.

Ранее, писал 5-tv.ru, олигарх Игорь Коломойский* указал на скорое падение власти «Наполеона-Зеленского».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.