Актер дубляжа Петр Вечерков умер в возрасте 27 лет

Фото: ВКонтакте/Русский дубляж/dubbingofficial

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист озвучивал Галли из фильмов «Бегущий в лабиринте» и Бена из кинокартины «Наследники».

Ушел из жизни актер дубляжа Петр Вечерков. Об этом написало профессиональное сообщество «Русский дубляж» в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

Известно, что артисту на момент смерти было всего 27 лет. В последние месяцы Вечерков переживал тяжелую болезнь. Однако другие подробности не приводились.

Озвучкой Петр занялся еще в восьмилетнем возрасте. Его голос за кратчайшие сроки стал одним из наиболее узнаваемых в российском дубляже. Помимо этой карьеры, Вечерков выступал и на сцене в театре, где принимал участие в ряде драматических постановок.

Артист известен озвучкой таких ключевых персонажей сериалов и фильмов, как Галли из «Бегущий в лабиринте», Бен из «Наследники», Гейб из «Держись, Чарли», Енох из «Дом странных детей мисс Перегрин», Макс Кентон из фантастической кинокартины «Живая сталь» и Гарри из «Каратэ-пацан».

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что умер актер сериалов «Ментовские войны» и «Невский» Иван Фирсов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.