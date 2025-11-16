Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Об этом сообщили в Минобороны России.

ВС РФ освободили населенные пункты Малая Токмачка и Ровнополье в Запорожской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

В ведомстве уточнили, что подразделения группировки войск «Восток» провели решительные действия, в результате которых полностью освобождено Ровнополье. Одновременно подразделения группировки войск «Днепр» завершили освобождение Малой Токмачки, обеспечив контроль над всей территорией населенных пунктов.

Российские войска продолжают операции по зачистке населенного пункта Ровное на территории Донецкой Народной Республики. Одновременно подразделения Вооруженных сил РФ ведут наступление в микрорайоне Восточный и в южной части города Димитров, приблизившись к микрорайону Западный.

Средства противовоздушной обороны России за сутки сбили две ракеты «Нептун», четыре снаряда системы залпового огня HIMARS, а также 197 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

