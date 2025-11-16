Ушаков сообщил об откладывании встречи Путина и Трампа

Фото: © РИА Новости/Гавриил Григоров

Контакты по данному вопросу все еще ведутся.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп в настоящий момент отменили встречу, однако контакты по этому вопросу проводятся. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с корреспондентом ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Активно ведем разговор по украинскому урегулированию на основе тех пониманий, которые были достигнуты в Анкоридже», — пояснил Ушаков.

При этом он отметил, что со стороны США сигналов о том, что понимания Анкориджа не действуют, не поступало. Итоги саммита довели до властей киевского режима.

Ушаков подчеркнул, что в случае достижения принципиальной договоренности Вашингтона и Москвы о встрече лидеров в любом месте многие технические и политические трудности отойдут на задний план.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров передавал, что Москва может вернуться к подготовке переговоров между Путиным и Трампом. Дипломат заявлял, что Будапешт по-прежнему наиболее предпочтительное место для проведения переговоров Путина и Трампа.

Также Ушаков сообщал, что ситуацию в отношениях между РФ и Соединенными Штатами нельзя назвать паузой, так как контакты стран ведутся на разных уровнях. По его словам, проблемы в отношениях двух государств решаются медленнее, чем хочется.

Ранее, писал 5-tv.ru, Трамп удивился заявлениям Путина о положении канонической Украинской православной церкови (УПЦ) на Украине.

