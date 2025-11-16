Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Трагедия произошла на улице Вокзальная.

Два человека погибли и двое пострадали при пожаре в кафе в подмосковном Видном. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Трагедия произошла в здании пристройки, расположенной на улице Вокзальная. В соцсетях утверждают, что помещение нелегальное. Предварительная причина пожара — неисправная электропроводка. На месте происшествия работают сотрудники экстренных служб.

«Проведен осмотр места, изъят токопроводник, назначены экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в официальном Telegram-канале СК по региону.

По данным 5-tv.ru, в результате инцидента погибли двое. Кроме того, еще два человека пострадали. Сейчас они находятся в больнице. Об их состоянии ничего неизвестно.

