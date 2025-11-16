Московский зоопарк оказывает комплексную поддержку новым регионам России

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Московский зоопарк комплексно подходит к развитию новых территорий, сочетая адресную гуманитарную помощь, стратегические природоохранные инициативы и укрепление профессиональных связей. Об этом сообщается на сайте Правительства Москвы.

Как отмечают в зоопарке, работа на новых территориях России включает регулярное оказание гуманитарной поддержки местным зоопаркам и природоохранным учреждениям. В регионы направляются медикаменты для животных, специализированное оборудование, а также разнообразные корма, обеспечивающие полноценное питание животных.

Кроме материальной помощи, сотрудники Московского зоопарка активно участвуют в обмене опытом с коллегами из регионов, делятся знаниями по уходу за животными и реализации природоохранных программ. Такой комплексный подход позволяет не только повышать уровень содержания животных в новых зооустановках, но и способствует развитию экологической культуры и профессиональной компетенции персонала в регионах.

Таким образом, Московский зоопарк не ограничивается исключительно оказанием гуманитарной поддержки, но и реализует стратегические инициативы, направленные на сохранение биоразнообразия и укрепление партнерских связей с другими учреждениями в сфере охраны природы и заботы о животных.

