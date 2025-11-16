Самый высокий отель мира открылся в Дубае

Фото: AP/ТАСС

Ciel Dubai Marina встречает первых гостей, предлагая номера, рестораны, спа и уникальный бассейн на 310 метрах над землей.

Первые постояльцы въехали в самый высокий отель мира — Ciel Dubai Marina, расположенный в Дубае. Об этом 15 ноября сообщил местный новостной портал The National.

В сообщении издания отмечается, что Ciel Dubai Marina возвышается на 377 метров, что делает его выше, чем Gevora Hotel, также находящийся в Дубае, высота которого составляет 356 метров. Таким образом, новый отель официально стал рекордсменом по высоте среди гостиниц всего мира.

Завершающий этап строительства отеля Ciel Dubai Marina. На фото справа. Фото: AP/ТАСС

Кроме того, комплекс предлагает посетителям уникальные объекты инфраструктуры. В частности, здесь расположен панорамный бассейн Tattu Sky, находящийся на высоте 310 метров — это самый высокий бассейн в мире. В отеле также работают несколько ресторанов, современный спа-центр и круглосуточный тренажерный зал, что делает его полноценным пространством для отдыха, досуга и оздоровления гостей.

