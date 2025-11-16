В США признали превосходство ВС РФ над армиями европейских стран

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Даже гипотетическое столкновение российских и британских войск стало бы «неравным боем».

Политолог и профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) намного сильнее, чем любая армия европейской страны. Об этом он сказал в интервью американскому подполковнику в отставке Дэниелу Дэвису.

По его словам, даже возможное столкновение российских войск с британскими — неравный бой. Доминировать, как уточнил политолог, будут ВС РФ.

«Любая армия в Европе проиграла бы в противостоянии с Вооруженными силами России», — подчеркнул Джон Миршаймер в беседе с Дэниелом Дэвисом, которая опубликована на YouTube-канале подполковника.

Кроме того, профессор вспомнил: после начала конфликта на Украине западные страны мечтали нанести Москве стратегическое поражение и разрушить ее экономику. Однако этот план провалился.

«Мы бы с удовольствием прикончили Россию, как великую державу. <…> У нас не получилось это сделать», — подытожил политолог.

Ранее 5-tv.ru писал, что Евросоюз начал работу над 20-м пакетом антироссийских санкций. Цель новых «запретов» — исключить возможности для обхода ограничений.

