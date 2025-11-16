Актрису и певицу Энкариту Поло зверски убили в доме престарелых в Испании

Фото: www.globallookpress.com/Francisco Guerra

По предварительным данным, артистку мог убить ее сосед.

На 87-м году жизни погибла испанская актриса и певица Энкарита Поло. Об этом сообщает издание Chic.

Тело артистки с признаками насильственной смерти обнаружили работники дома престарелых, где она проживала последние несколько лет. В убийстве подозревают 80-летнего соседа Поло. По словам врачей, мужчина никогда не проявлял агрессию к певице. Несмотря на это, сразу после случившегося его перевели в психиатрическое отделение.

Гибель женщины подтвердила ее дочь Ракель Вайцман.

«С огромной болью я хочу сообщить, что моя мать Энкарнита Поло скончалась в Авиле, где она провела последние годы. Для многих она была незабываемой певицей и актрисой, пионером фламенко-попа», — сказала родственница погибшей, добавив, что для нее та была прежде всего матерью.

Энкарнита Поло родилась в 1939 году в Испании. Она дебютировала в кино вместе с Доменико Модуньо в фильме «Скарамуш». Также женщина многие годы работала со знаменитым итальянским певцом Клаудио Вилла.

