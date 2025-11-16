Силы ПВО за ночь уничтожили 57 украинских дронов над регионами России

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Из них 23 — над Самарской областью.

В ночь с 15 на 16 ноября дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) России уничтожили 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА). Об этом говорится в Telegram-канале Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи в период с 23:00 мск 15 ноября до 7:00 16 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 57 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в публикации.

Как уточнили в военном ведомстве, Вооруженные силы Украины (ВСУ) направили свои дроны на семь городов. В небе над Самарской областью российские силы противовоздушной обороны ликвидировали 23 беспилотника, над территорией Волгоградской области — 17, над Саратовской и Ростовской областями — по пять, над Курской и Воронежской областями — по три, а над Брянской областью — один.

Регионы РФ регулярно подвергаются атакам со стороны ВСУ с начала СВО. При этом противник задействует не только беспилотники, но и обстреливает приграничные регионы страны ракетами.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что дроны ВСУ атаковали жилые дома в Волгограде.

