Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан уверен в том, что украинский конфликт скоро завершится. Об этом он заявил в интервью гендиректору германской медиагруппы Axel Springer Матиасу Депфнеру.

По мнению Орбана, чтобы мир был достигнут, коллективному Западу нужно придерживаться единой позиции. Сейчас, как считает венгерский премьер, у каждой страны свое мнение на этот счет.

Одновременно с этим политик подчеркнул, что Европа действует иррационально: президент США Дональд Трамп продвигает мирные инициативы, в то время как многие страны альянса поддерживают Киев.

Кроме того, Виктор Орбан призвал НАТО не разгонять панику о якобы нападении России на Европу. По мнению премьера, Москва стремится как можно быстрее завершить конфликт на Украине, и после освобождения Донбасса спецоперация будет окончена.

