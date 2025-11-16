Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

После того как соседка проигнорировала приветствие двухлетнего мальчика, интернет заполнился видеопосланиями поддержки — от бойцов СВО до врачей и целых трудовых коллективов.

Мы же еще про Аристарха вам не рассказали.

Это чудесный мальчик двух лет из Москвы. Он уже неплохо разговаривает, и мама его научила, что надо быть вежливым и здороваться. Но однажды соседка проскочила мимо и не ответила ему. Может, задумалась, не заметила. Не важно. И Аристарх очень расстроился.

Его мама выложила это в соцсети, и видео очень быстро стало вирусным. И тысячи пользователей начали присылать свои приветствия Аристарху — люди разных профессий, целые коллективы, бойцы из зоны спецоперации, полярники, врачи, пожарные.

В общем, если Аристарха и расстроила та соседка, то та волна доброты, что в результате флешмоба прокатилась по соцсетям, с лихвой искупила вину невежливой тети. «Известия» побывали в гостях у Аристарха, подарили ему пожарную машину, он их очень любит, и убедились, мальчик действительно очень вежливый.

«Спасибо большое», — поблагодарил Аристарх.

Что тут сказать? Спасибо родителям Аристарха за правильное воспитание.

Эта простая история — самое убедительное и яркое доказательство того, что добрых людей вокруг нас гораздо больше, чем хмурых и равнодушных. Что первый ролик с приветствием Аристарха, что последующие, в том числе на основе сюжета «Известий», собирают миллионы просмотров и репостов. Добротой приятно делиться.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX