Евгеника и биохакинг: стартап из США обещает генетически модифицированных детей

Исследования проводят за пределами Штатов, так как в стране запрещено «редактировать» зародыши.

Это должно было произойти, и это произошло. В США появился стартап, который занялся улучшением человеческих эмбрионов.

Да, все это обставлено так, что ученые избавляют малышей от наследственных заболеваний. Но мы же понимаем, что это лишь повод разрешить подобные эксперименты над человеческими эмбрионами, а там и до выращивания «суперлюдей» недалеко. Одним словом — евгеника.

Компания Preventive уже подготовила биологический прорыв, планируя рождение первого ребенка без генетических дефектов. Исследования проводятся за пределами США, Америка запрещает редактирование зародышей.

Противоречивость проекта очевидна. Редактирование генома мало того, что несет риск непредсказуемых мутаций — мало ли кто родится после такого вмешательства ученых, но и чревато небывалым социальным расслоением, ведь «дизайнерских детей» смогут заказывать только очень богатые люди, обеспечивая своему потомству не только здоровье, но и, в перспективе, сверхспособности.

Но, похоже, это не остановится, ведь проект Preventive вписывается в тренд биохакинга, которым одержимы все магнаты Кремниевой долины. У них разные пути, но цель одна — собственное бессмертие в многочисленном потомстве. В идеальном потомстве.

