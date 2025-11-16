Экономия становится угрозой: кто отвечал за опасный демонтаж спорткомплекса «Снежком»

Фото, видео: 5-tv.ru

Обрушившаяся 50-тонная часть здания разлетелась на сотни метров, повредив дома и автомобили.

Ломать, как говорится, не строить. Особенно, если и ломать толком не умеешь.

Эти кадры облетели все социальные сети — огромный кусок бетонной конструкции упал с высоты 65 метров, и только чудом обошлось без жертв. Так неудачно сработали на разборе спортивного комплекса в подмосковном Красногорске. Расследование корреспондента «Известий» Сергея Хайдарова, скорее, огорчит владельцев пострадавших машин — у фирмы, проводившей демонтаж, вряд ли есть средства на компенсации всем. Впрочем, это не удивительно.

Это эксклюзивные кадры, которые оказались в распоряжении «Известий». 10 ноября. Спорткомплекс «Снежком». За день до того самого обрушения.

Рабочие пилят металлические балки и прутья верхней части конструкции. Затем также наспех пытаются ее свалить.

«Они канатом тянули-тянули уже поздно вечером. У них канат порвался», — сказала пострадавшая Галина Покорская.

Все пошло не так и на следующий день. Конструкция массой порядка 50 тонн рухнула на землю. И снова не по плану. Огромная волна грязи, куски бетона и арматуры разлетаются на сотни метров вокруг.

Видно, как в этот момент рядом идет прохожий. Мужчину сбивает с ног мощная лавина из острых обломков. Уже известно, что пострадали три человека.

«Всем было плевать на то, что пострадают припаркованные во дворах машины, плевать на то, что это может попасть кому-то в голову», — поделилась пострадавшая Лилия Зайцева.

Последствия можно увидеть даже в нескольких сотнях метров от места, где производился демонтаж. Повсюду лежат вот такие булыжники, которые с огромной силой летели прямо по жилым домам.

«Удар был такой силы, что камни и булыжники отлетели на расстояние порядка 500 метров», — рассказала потерпевшая Юлия Миронова.

Юлия Миронова во время обрушения уехала по делам. Дома выбило стекла, искорежило раму.

«Все было в стекле. Весь подоконник. Стекла были даже в коридоре», — поделилась пострадавшая.

Кто конкретно виноват в красногорском погроме, сейчас выясняют следователи. Задержан начальник участка, руководивший демонтажем. Заведено уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности». А по ГОСТ — это и заборы выше двух метров, и защитные сетки, чтобы защитить от осколков. Техника должна сверху буквально срезать здание этаж за этажом, аккуратно спуская обломки. А вот бесконтрольное обрушение тросом в густой городской застройке просто опасно и, вероятнее всего, не входило в утвержденные планы.

«То есть они экономили на инженерах, на прорабах, на технике», — объяснил эксперт по жилищной политике, член союза архитекторов России Юрий Эхин.

«Снежком» — некогда крупнейший в Европе всесезонный горнолыжный комплекс. Разбирают его уже третий год. ЧП здесь происходят постоянно. В декабре 2024-го погиб рабочий, тоже проводивший демонтаж. В 2023 году упал башенный кран.

«Здесь совокупность обстоятельств влияет на то, что причинен ущерб такого масштаба. Это и неправильный расчет, и несоблюдение техники безопасности», — сказал адвокат, председатель коллегии адвокатов города Москвы Антон Бакулин.

Этот снежный ком проблем нарастал с 2015-го года. Все началось с банкротства владельцев, компании «СУ-155». Спорткомплекс выкупила фирма «Снежная горка». Затем все права были проданы ООО «Рубикон-Запад». Но в планах новых хозяев оказался не горнолыжный курорт, а многоквартирный ЖК. Оставалось дождаться, когда подрядчик сравняет комплекс с землей.

«Можно было сделать следующее: разрезать объект на фрагменты, при помощи специальных технологических устройств вывешивать эти фрагменты и благополучно вертикально спускать на землю», — отметил доктор технических наук, профессор, заслуженный строитель Российской Федерации Азарий Лапидус.

Но, как мы выяснили, у подрядчиков такого опыта нет. На сайте ООО «Развитие» из Санкт-Петербурга в разделе «Портфолио»: фасадные работы, укладка бордюров, благоустройство и ни одного упоминания о масштабных демонтажных работах. Однако нашли, чем привлечь заказчика. На вопросы: «Как именно?» — не отвечают, офис фирмы закрыт.

«Любая компания, любой девелопер будет искать, как сэкономить», — сказал аналитик в сфере недвижимости Алексей Кричевский.

При этом смета часто выше, чем реальная сумма, вложенная в демонтаж. Заказчик выплачивает полную стоимость подрядчику. Тот нанимает субподрядчиков за меньшую сумму. Фирм, работающих по принципу «дешево и быстро», десятки. Нас везут в офис одной из таких.

Сотрудники обещают снести здание площадью девять тысяч квадратов всего за месяц. Стоить это будет 30 миллионов рублей.

Только вот произойти может все что угодно. В Якутии из-за халатности частной фирмы погиб ребенок, еще трое сильно пострадали. Дети играли под лестничным пролетом, где вели демонтаж, но не оградили территорию. Бетонная плита упала на малышей.

Владивосток. Здесь в октябре 2025 года при демонтаже рухнули несколько этажей колледжа. Незапланированно. Хотели всего-то провести земляные работы. А ведь фирма ИП «Жанна Самсонова» даже тендер выиграла. В итоге получили уголовное дело.

Некоторым для опасных работ даже разрешения специальные не нужны. Так, еще в 2020 году «СносСтройИнвест» уронили трубу рядом с жилыми домами под покровом ночи, но это заметили все. Пришлось выплатить компенсацию почти пять миллионов рублей.

Это тоже Санкт-Петербург, только кадры сняты совсем недавно. Рабочие хотели снести автопаркинг в центре города, но заодно разрушили автосервис по соседству.

Разве можно ожидать другой реакции сотрудников. Здание разрушено, машины побиты, ущерб в несколько десятков миллионов рублей.

Демонтаж тогда проводил подрядчик «СМУ-75». Только за четыре года у компании было 33 судебных разбирательства с исками почти на 20 миллионов рублей. Может быть, поэтому компенсацию владельцам автосалона так никто и не заплатил.

«Изначально мы пытались договориться, составляли даже предварительное соглашение, но ответа, к сожалению, не было. Соответственно, сейчас готовится иск в суд, уже на стадии завершения», — рассказала соучредитель автосервиса Алия Алимова.

Жителям Красногорска, вероятно, тоже предстоит пойти в суд. Сможет ли выплатить компенсацию быстро и в полном объеме ООО «Развитие», пострадавшие сомневаются. Судя по открытым источникам, у компании высокий индекс финансового риска. А вот оценка ущерба уже превысила 100 миллионов рублей. Жильцы боятся, что за чужую экономию в итоге заплатят они.

