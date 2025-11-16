Фото, видео: Reuters/Valentyn Ogirenko; 5-tv.ru

«Борьба с коррупцией» на Украине — это всего лишь часть «большой игры», заявил репортер.

И вот сейчас Лондону как главному медиаспонсору киевского режима, предстоит объяснить, как можно выделять Зеленскому и его команде еще денег, если эта самая команда только что была поймана при воровстве 100 миллионов долларов.

Это трудно сделать, но они стараются. Уже видите, как пишут, вроде Зеленский и молодец, увольняет подлецов. А сам? А как же сам?

Национальное антикоррупционное бюро Украины завило, что у них примерно тысяча часов прослушки людей из ближайшего окружения Зеленского. И постепенно ведомство публикует эти пленки.

И главная интрига, есть ли на этих пленках голос самого Зеленского? И какую роль он играет в этой схеме, где главный подозреваемый проходил под прозвищем «Карлсон», а Зеленский тогда кто? Малыш?

Корреспондент «Известий» Александр Морозов уверен, это может быть самым громким коррупционным скандалом в истории Украины.

Золотой унитаз и пачки долларов, вот до чего, получается, доскакался Майдан. В центре коррупционного урагана — «кошелек» самого Зеленского — Тимур Миндич, «алмазный король», совладелец студии «Квартал-95», приближенный Коломойского. Очень разносторонний человек.

Операцию украинские силовики назвали «Мидас». Ведь к чему не прикасался Миндич, все превращалось в золото, даже ракеты «Фламинго».

«Сейчас доказали, что такой ракеты не существует, чистейшая отмывка денег. Миндич играл почти основную роль в производстве этой ракеты. Там была поставлена некоторая Ирина Терех, которая, в общем-то, сама по профессии косметолог», — сказал полковник, главный редактор информационного агентства Анатолий Матвийчук.

«Фаер Поинт», которой руководит Терех, — одна из крупнейших компаний по освоению бюджетных средств минобороны Украины и тоже, словно по совпадению, связанна с Зеленским — это его бывшее кастинговое агентство. Фирма получила десять процентов оборонных заказов. Это почти три с половиной миллиарда гривен. А значит в батальоне «Монако» будет очередное пополнение. Кому сырой окоп и землянка, а кому виллы и яхты.

«То есть, вот надо понимать, что вот эта коррупционная, воровская схема на территории киевского режима не изолировано действует, она действует вместе с западными спецслужбами и решает какие-то свои, иногда достаточно гнусные задачи», — сказал бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Даже если у самого Зеленского нашли за границей, не один шикарный дом, то что уж говорить о его свите. Удивительно, но доказанные факты коррупции для Европы вовсе не повод даже задуматься. Вот получается буквально, ничего не жалко.

«Это даже не обсуждается. И мы хотим продолжать поддерживать Украину и будем ее поддерживать в обороне от России», — сказал премьер-министр Польши Дональд Туск.

Германия тут же нашла новые миллиарды в помощь Украине, конкретно одиннадцать с половиной. Налогоплательщиков разумеется никто не спросил, робких сомневающихся депутатов никто не услышал.

«Европейский Союз уже вбухал в Киев около 200 миллиардов евро, и в ближайшие годы потребуется еще 400 миллиардов, чтобы удержать Украину на плаву», — сказал депутат Европарламента Харальд Вилимский.

Миндич с подельниками наживались на самом ощутимом сейчас бедствии простых украинцев — энергетике. Киев через день без света, другие города тем более, а высшие чиновники из министерств качали деньги с компаний, которые получали госзаказы, чтобы латать дыры в энергетическом секторе. От десяти до пятнадцати процентов от суммы. За отказ — угрозы: заблокируем счета, исключим из поставщиков, сотрудников заберут на фронт.

Квартира, которую бизнесмен превратил в свой штаб, обнаружили подслушивающие устройство. По словам антикоррупционного бюро, в их распоряжении больше тысячи часов аудиозаписей. На записях Тимур и его команда фигурируют не под именами, а кличками.

Миндич — «Карлсон». Оправдывая прозвище, он улетел в Израиль за несколько часов до обысков. Остальные остались: Герман Галущенко, министр юстиции, и его подручные. Отвечать за 100 миллионов украденных долларов. Восемь человек. Задержаны только двое. Вообще, кажется самое страшное наказание для всех участников процесса — это отстранение о кормушки. Так сама себя наказала, подала в отставку Светлана Гринчук — до этой недели министр энергетики. Опять же совершенно случайно близкий друг того самого Галущенко, даже ночевала в его доме не раз.

«Украина — это заповедник коррупции. Новые данные показывают, что они переводят миллиарды евро и долларов иностранным компаниям. И часть этих денег оседает в карманах людей, действующих по обе стороны сделки», — сказал экономист Айк Хамер.

«Те пачки по 10 тысяч долларов, перетянутые банковской лентой ФРС, — их даже не распечатывали. А знаете, почти ничего не слышите об этом в западных СМИ», — сказал вице-президент евразийского центра в Вашингтоне Эрл Рассмусен.

А Зеленский как ни в чем не бывало в каждой интервью требует новых денег. Все больше и больше. Надо же как-то продолжать жить. Европа пытается изо всех последних сил.

«Сейчас они пытаются выпустить облигации, чтобы изыскать еще триллион евро. Но у них возникают с этим трудности. Поэтому они хотят выдать очень крупный заем», — сказал политолог, вице-президент Института Шиллера Харли Шлангер.

Самое интересное — кто же начал выводить на чистую воду всю эту грязь. И тут на сцену выходит Национальное антикоррупционное бюро Украины. Созданное Вашингтоном и управляемое им. Уже стоит задуматься кто против кого играет. И вот еще одно совпадение — за несколько дней до скандала, Зеленский своим британским друзьям дал такое интервью.

«Все боятся Трампа, а вы боитесь?» — спросил репортер.

«Нет», — ответил Зеленский.

«Они говорят, что они полтора года следили, документировали, это опять к вопросу, как НАБУ работает. И только когда им дали отмашку, они начали работать. Тут вопрос в том, кто им дал отмашку и почему именно в этот момент», — сказал бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

Зеленский не просто выступал против независимости этого ведомств, он пытался прикрыть его. Даже дал распоряжение СБУ арестовать детектива НАБУ, который копал под окружение комика.

«Взять под контроль вот эти НАБУ и САП под генерального прокурора, генеральный прокурор — ручной для Зеленского и так далее. Тогда Запад выступил, вышли студенты, профинансировали все это, и они сдали назад», — сказал бывший народный депутат Украины V, VI, VII созывов заслуженный юрист Украины, член движения «Другая Украина» Владимир Олейник.

Сейчас для Запада коррупционный скандал — это рычаг давления. Теперь Зеленский, чье окружение уличили в воровстве, станет более сговорчивым.

«"Борьба с коррупцией» на Украине — это всего лишь часть «большой игры». Вот и все. Это часть большой игры, в рамках которой Белый дом укрепляет свой контроль над режимом Зеленского», — сказал бывший журналист NYT Джон Вароли.

Десять лет назад символом разложения чиновников на Украине стал золотой батон. Но мало кто помнит, что тогда же нашли и золотой унитаз. Этот же атрибут власти обнаружили и у «Карлсона"-Мидича. Очень яркая иллюстрация, что ничего не меняется на хуторе близ Киева.

