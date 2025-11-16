Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Это стало бы поводом для новой эскалации.

В России разработан единый стандарт оказания мер социальной поддержки участникам специальной военной операции и членам их семей. Этот документ станет базовым для всех регионов. То есть делать больше для наших защитников и их близких будет можно, меньше — нельзя.

В этом базовом стандарте будет 19 мер поддержки в сфере образования, соцзащиты, труда, здравоохранения, культуры. Будет прописана бесплатная юридическая помощь. Предполагается, что эти меры будут гарантированы до конца года, следующего после окончания специальной военной операции, а в отношении участников СВО, ставших инвалидами, а также членов семей погибших, действовать будет бессрочно.

Титаническую работу провели на площадках Госсовета, под руководством его секретаря Алексея Дюмина. Там аккумулировали все предложения регионов, органов муниципальной и исполнительной власти и 29 сентября рассмотрели все, а это сотни, поступившие предложения.

Выводы Госсовета на этой неделе глава комиссии по делам ветеранов губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин изложил президенту. Вдавались во все детали. Например, выяснилось, что до сих пор не все защитники Донбасса, получившие ранения в боях с 2014 года, имеют право на все положенные ветеранам льготы и меры поддержки.

«В некоторых случаях они инвалидность не оформляли, в некоторых случаях она оформлена как бытовая. Это влияет и на статус, и на льготы. Мы предложили соответствующий механизм, который мог бы решить эту проблему», — доложил Бабушкин.

«Давно пора. Надо было решить уже, не первый раз обсуждаем это», — ответил президент России Владимир Путин.

«Совершенно верно, очень актуальный вопрос», — согласился Бабушкин.

Отдельная большая тема — это гибель военнослужащих, которые не были на боевом задании. Их родственники также не могут претендовать на весь комплекс мер поддержки.

В качестве примера глава ветеранской комиссии привел гибель экипажа Ил-76, который выполнял гуманитарный рейс в Белгород, но попал под удар украинской ПВО. Следственный комитет расследует гибель лайнера и всех, кто находился на его борту по статье «Теракт».

К сожалению, те методы, которые выбирает Киев для противостояния России, кроме как террористическими никак не назвать. Например, на этой неделе задержали двух завербованных через интернет украинских агентов, которые должны были установить на Троекуровском кладбище Москвы урну с вмонтированной видеокамерой — для того, чтобы следить и в нужное время активировать бомбу.

В деле о подготовке покушения на митрополита Тихона новые задержания. Эта гидра как будто умеет отращивать головы, точнее задуривать. Ни для кого не секрет, что украинские спецслужбы активно вербуют молодых людей, в том числе несовершеннолетних, в интернете, давая им сначала легкие задания и оплачивая, потом сложнее и сложнее, пока все не заканчивается уголовно наказуемым преступлением.

На этой неделе в Москве подросток облил бензином и поджег зал в кинотеатре. Чудом обошлось без жертв, всех эвакуировали. Основная версия — он действовал по указке кураторов. Или еще один дикий случай — в Подмосковье мальчик нашел пачку банкнот на улице, поднял, а там оказалась взрывчатка. Жив, но на всю жизнь инвалид. Чей это почерк? Украинский? Или это наработки их кураторов? Британцев?

Их уже не раз ловили на подготовке диверсантов для Украины. Но в этот раз наглость оказалась выше всяких ожиданий — попытались угнать наш истребитель с гиперзвуковой ракетой «Кинжал». Как вычислили? Выяснил корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

Подкупить штурмана тремя миллионами долларов и гражданством западных стран, его руками разобраться с пилотом.

«Они хотели, чтобы я обработал кислородную маску командира каким-то отравляющим веществом», — сказал летчик и штурман.

И направить истребитель с «Кинжалом» через Черное море к авиабазе НАТО в Румынии, крупнейшей в Европе. План-ураган британской разведки, которому не суждено было сбыться.

«Истинной целью украинской и британской разведок является провокация, заключавшаяся в направлении российского МиГ-31 с „Кинжалом“ на борту в воздушное пространство какой-либо из европейских стран НАТО, и его уничтожение средствами ПВО сил блока», — рассказал оперработник.

Про хитрый замысел чуть, пока еще немного подробностей вербовки. МИ6 задействовала подконтрольных псевдо-журналистов иноагента «Бэллингкета»*. Они вышли на наших летчиков, а затем к операции подключили ГУР Зеленского. И что-то пошло не так. Работали далеко не изящно, нашли еще чем подкупить: ставили в пример — предателя Кузьминова, угнавшего вертолет в 23-м году. Он действительно получил полмиллиона долларов, гражданство, жил в Испании, там его и ликвидировали.

Это экспонат МиГ-31 в парке «Патриот». Хоть и возрастной, но уникальный самолет. Тем более после модификаций. У кабины — новейшее стекло, которое выдерживает температуру более трех тысяч градусов. Там также стоит уникальная система наведения ракеты «Кинжал». Подобного рода истребителей нет ни у кого. Как и таких гиперзвуковых ракет, их хотят заполучить все страны.

Киев рассчитывал на грандиозную медиаперемогу, мол угнали целый истребитель с целой ракетой. Разберут по винтикам и соберут тысячу таких. Уже на следующей неделе. И тогда-то про котлы в Покровске и Купянске все точно забудут. Не получилось.

«Ущерб был бы очень большой для нас. Так, а для сопредельной стороны вот натовских государств, я думаю, что польза была бы такой невероятная, они бы, наверное, через три-пять месяцев, ну, в течение года получили аналогичную систему», — сказал генерал-майор, заслуженный военный летчик, кандидат технических наук, доцент Владимир Попов.

Только у хозяев был другой план. Самолет даже с «Кинжалом» на борту принимать в Румынии никто не собирался. Все ради эскалации. Даже Джеймсу Бонду такие сценарии не снились. Только представьте, русский истребитель на сверхзвуке вторгается в воздушное пространство НАТО, он вооружен и опасен. Под крылом разрушительный «Кинжал». Альянс не дремлет, сбивает, угроза устранена. Теперь представьте заголовки после такого?

«МИ-6 и все прочие службы, стоящие за Украиной, — британские и прочие западные структуры, пытаются найти предлоги, которые бы демонстрировали, что Россия опасна, и что она не остановится на Украине, а хочет захватить всю Западную Европу, что является полнейшим абсурдом», — пояснил полковник французской армии в отставке Ален Корвез.

Только в МИ6 уже далеко не Джеймсы Бонды, не все их задумки так хитры и виртуозны.

Год назад шестерых сотрудников британского посольства в Москве уличили в шпионаже и выслали из России. В рамках гибридной войны они пытались расшатать страну изнутри, встречались с иноагентами, оппозиционерами, пытались посеять межконфессиональную рознь. Ну всю их сеть вскрыли сотрудники ФСБ.

«Это элемент длительной стратегии, направленной на борьбу с Россией. А конечной целью, понятно, это расчленение России и ее полное подчинение Западу. Это, собственно, не является секретом. Они этого сами не скрывают», — рассказал эксперт Центра политической журналистики Борис Рожин.

И не гнушаются ничем. С помощью британцев киевский режим взорвал Крымский мост. Били по гражданским. На ситуацию на поле боя это никак не влияет. Такая тактика, запугать. Классический террор.

«Такая борьба — подрывы поездов, релейных шкафов, поджоги военкоматов — такие щипки, знаете, мелкие надрезы, где-то капает, где-то сочится кровь, но из тела из порезов выходит кровь. Это ослабляет организм, в том числе РФ», — сказал подполковник ФСБ Алексей Филатов.

И сейчас Британцам как никогда выгодна эскалация, выгодно продолжать и затягивать конфликт на Украине. Вот цифры: выручка и прибыль британских оборонных гигантов, увеличилась за последние годы на миллиарды долларов. Их ОПК получает многомиллиардные заказы на поставки Украине и милитаризацию Европы. И тем же самым они подрывают Европу. Штаты теперь не тратятся на Украину, а зарабатывают на ней, продавая ЕС, а те уже дарят Киеву. Экономики Германии, Франции истощены. А позиции Лондона укрепляются.

«Есть иллюзия, что все войны — это не про них, что им можно провоцировать в других точках земного шара, обеспечивать победу тех, кто выгоден, но самое главное — извлекать из всех этих бесконечных войн собственно уже коммерческую выгоду. Вот что такое современная Великобритания», — сказал заместитель председателя Совета Федерации Констанитин Косачев.

А еще они боятся не только Россию, но и Китай. По заявлениям бывшего главы МИ6, их работа на Украине, его сдерживает.

«Китайское руководство разработало своего рода нарратив о слабости Запада со времен международного финансового кризиса. И существует реальная опасность, если он увидит нашу слабость на Украине, то сделает из этого выводы о своем поведении в Южно-Китайском море и, возможно, на Тайване», — сказал экс-глава МИ6 Ричард Мур.

Да и своих интересов на Украине у британцев полно. Конкурируют с США за ресурсы. Те же порты, которые они уже считали своими до начала СВО. Устраивали провокации в наших территориальных водах. 21-й год, эсминец Defender вышел из Одессы, пересек нашу границу в районе Крыма, и был вынужден быстро уплыть.

Все эти провокации, диверсии, разжигание, похожи ни на что иное, как на фантомные судороги некогда великой Британской империи.

«Экономической силы у них не осталось, и военная мощь тоже относительно слабенькая. Но вот надо это как-то компенсировать — компенсировать вот этим традиционным английским стремлением везде, говоря прилично, разделять и властвовать. Я не знаю, как британцы будут отмываться от этого, хотя их способность быть в положении „гуся, вышедшего из-под душа“, очень хорошо известна», — сказал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Британцы точно отмоются, а Киев нет. Тем более только ему и летит в ответ. ВКС России ударили «Кинжалами» по Главному центру радиоэлектронной разведки ГУР Украины и аэродрому Староконстантинов с F-16. А что там у Украины? После неудавшейся попытки угона их СМИ заявили, что «Кинжалы» им уже не страшны, цитата: «Бойцы заменяют их спутниковый сигнал песней о Бандере». И так выводят из строя. Вот такая музыкальная перемога.

* Признан в России иноагентом, деятельность Bellingcat признана в РФ нежелательной.