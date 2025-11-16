Два крупных котла и массовая сдача в плен боевиков ВСУ: итоги недели в зоне СВО

ВСУ бросили своих боевиков без лекарств в котлах в Купянске и Красноармейске

Фото, видео: © РИА Новости/Станислав Красильников; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Пока ВСУ удерживают попавшие в окружение Красноармейск и Купянск ради политических амбиций Зеленского, ЕС готовит очередную «наперсточную» схему, как навязать Киеву кредит за счет российских активов.

Туман. Вот новое секретное оружие России, по мнению киевского руководства. Это звучит, как шутка, но именно погодными условиями ВСУ объясняют развал своей обороны и продвижение российских войск. Они сделали ставку на так называемую «стену дронов», когда пехоты в поле практически нет, она прячется по редким норам, а воздушное пространство на километры контролируют различные беспилотники. А тут туман, и ВСУ ослепли.

Но точно также туман мешает и нам отслеживать их передвижения — это первое, а второе — ну, что это за тактика, которая может работать только в хорошую погоду? Значит, секрет нашего успеха в чем-то другом? В умении, в храбрости, в мотивации, в конце концов.

Украина официально отказалась от дальнейших переговоров. Ну, что ж, значит, как мы помним, условия дальше будут хуже, об этом говорят сводки с полей СВО. Например, вот этого прорыва еще неделю назад просто не было, это стык Запорожской и Днепропетровской областей.

Группировка «Восток» тут продвигается с такой скоростью, что иначе как «Восточный экспресс» этих парней уже не называют. Они формируют охват еще одного крупного узла обороны ВСУ — Гуляйполя. Кажется, опыт других котлов должен был ВСУ чему-то научить, но нет.

Удержание безнадежного Красноармейска и соседнего Димитрова стали для Зеленского политическим приоритетом. За неделю наши передовые части еще поджали края этого котла и усложнили без того тяжелое положение окруженцев. Они начинают сдаваться, убедился корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Некоторые слишком уверовавшие в скорую подмогу из Киева продолжают сопротивление. Воюют с одним из наших флагов.

На этих кадрах одна из самых хорошо укрепленных позиций врага в Димитрове, шахта на юге города теперь зачищена и полностью под нашим контролем, а вокруг еще несколько брошенных опорников противника, которые просто некем заполнять.

Это элита ВСУ, 38-я бригада морской пехоты, воевала в Херсонской области и Запорожье, переброшена на Красноармейское направление, от бессилия сдается в плен.

Брошенные, без еды, воды, боекомплекта, в Красноармейском котле или «Покровской воронке» по разным оценкам сейчас находится больше пяти тысяч солдат ВСУ. Ситуация такая что в их ряды вернулась газовая гангрена, реликт Первой мировой. Бактериальная инфекция, которая стремительно разрушает мышечную ткань. Медикаментов нет, эвакуации тоже.

Сколь-либо организованной обороны тоже нет. Хаос, каждый бьется сам за себя, командование буквально уговаривает своих солдат держаться на позициях, обещает помощь.

«Не дают ни есть, ничего. И воюю голодным, холодным… Я понял, у нас будет очень много потерь… Ну людей просто не хватит победить. Вот как ни старайся побегать, как ни старайся воевать, ну не возьмем этот Покровск», — сказал военнослужащий 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ Вадим Закусило.

Это оценка обстановки от простого человека, которого поймали на улице и насильно отправили в окоп, мобилизованного Вадима Закусило, он быстро понял, что ждет его впереди, принял единственно верное решение, сдаться в плен.

По оставшимся укреплениям врага круглосуточно работают из всех орудий, бьют реактивной артиллерией.

Работают крупным калибром, наши гаубицы сейчас на максимальном близком расстоянии от врага, помогают штурмовикам, эффективнее уничтожать любую силу противника.

ВСУ пытаются копить силы на подступах, контратаковать, все скопления выжигают наши тяжелые огнеметные системы «Тосочка» группировки «Центр».

Машина отправляется сейчас на боевую позицию, в полной темноте обычно они работают, в сопровождении один БТР и вперед заехал багги, чтобы наблюдать за небом, все уже отлажено.

Шансов после залпа такой машины у противника практически нет. Добраться до своих, как бы ни хотели, они не могут физически. Выбраться к своим также невозможно. Остается сложить оружие и поднять руки.

Последние точки обороны еще остаются на северных окраинах Красноармейска, в Димитрове пытаются сопротивляться разрозненные группы, но все окружены, организованной обороны нет. Враг бежит, постоянно пытается прорваться. Все бесполезно. Территория под нашим контролем. Дни одного из самых крупных и хорошо организованных гарнизонов ВСУ в Донбассе сочтены.

И при всем при этом Киев намерен воевать как минимум три года. Во всяком случае, такую информацию он сообщает своим западным спонсорам. Но есть одно «но» — деньги. Военные действия — это дорого, особенно на таком огромном фронте, который в зоне СВО.

Ежегодно Киеву нужны дотации примерно в 45 — 50 миллиардов евро. После того как США отказались бесплатно вооружать киевский режим, вся эта обуза легла на плечи ЕС и некоторых других американских союзников. То, что есть ВСУ хватит до весны. А дальше?

Европейцы, поскребя по сусекам, решили, что лучший выход — это воровство. Взять наши замороженные у них активы и в красивой обертке отдать это Украине. Этого хватило бы еще на примерно два года сражений. Условно.

Но есть проблемы, во-первых — против Бельгия, где наши деньги хранятся замороженными, из чисто меркантильных соображений, и есть те, кто против по соображениям гуманитарным, например, Словакия. Потому что какой смысл? Эти деньги только продлят агонию.

На этой неделе в ЕС появился новый блестящий план: а что, если деньги даст Норвегия, у нее же очень большие запасы, это оформят как кредит Украине, а залогом будут замороженные русские активы.

В общем, как у наперсточников схема. Но нет, норвежцы не согласились. Самое забавное, что отказал нынешний министр финансов страны Йенс Столтенберг, который до этого два срока отработал генсеком НАТО. То есть это он науськивал Украину на Россию, двигал НАТО к нашим границам, а теперь, когда пришел срок платить — нет, мол, мы не дураки.

Понятно, что схемы будут предлагать еще и еще другие, европейская демократия и бюрократия имеют в этом колоссальный опыт.

А пока же устами полунемца Кличко рекомендуется украинцам изыскивать внутренние резервы и, например, снизив возраст мобилизации, отправить на фронт молодежь. Вот только он не уточнил — отправить куда? В какой котел? В красноармейский или в купянский, о котором репортаж с передовой корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Купянск похож на мышеловку, в которой и находиться опасно, и покидать ее — еще больший смертельный риск. Бойцы ВСУ окружены в этом столь важном для нас с логистической и тактической точек зрения городе Харьковской области. У противника огромные проблемы со снабжением, их солдаты отказываются идти в контратаку, ссылаясь на то, что не ели неделю. Руководствуясь политическими решениями Зеленского, а не военной наукой, командиры ВСУ заставляют подчиненных бессмысленно цепляться за последние дома и лесопосадки в Купянске, по сути, обрекая их на верную смерть.

Наши войска планомерно забирают город под свой контроль и уничтожают противника — а в котле тысячи украинских бойцов — если тот отказывается сдаваться.

«Работаем без суеты в соответствии с задачей, бережем своих парней. Противник отступает вдоль реки. Поставленную задачу выполним», — сказал командир штурмового отряда 121-го мотострелкового полка с позывным «Снег».

Бойцы группировки «Запад» работают не только на купянском направлении. Часть подразделений выполняют архиважную в наши дни задачу — пресекают потоки вражеских дронов, идущих буквально косяками в разные регионы России, чтобы атаковать нашу инфраструктуру.

Вот и сейчас наблюдаем, как работают бойцы ПВО. Видим, как отработала ЗУ (зенитная установка) и пулемет «Корд».

Таких постов ПВО по маршруту следования украинских БПЛА в ЛНР множество. Если подстрелить цель не удалось одним, другие бойцы, восточнее, уцелевшие дроны добьют. Лишь малая часть этих беспилотников пересекает границу региона.

В редкие часы отдыха боец может перевести дух. Вот в таких солдатских казармах, аналогов которых мы за годы СВО еще не видели. Не землянки, а теплые палатки с самодельными сенями и рукотворной мебелью.

Да, есть, конечно, прелесть службы в лесах Донбасса, грибов пруд пруди. Можно позаниматься «тихой охотой» и разнообразить свой рацион. Хотя ребята, которые здесь служат, занимаются охотой отнюдь не тихой.

Мощнейший луч подсвечивает цель ночью и позволяет работать по беспилотнику из всех видов оружия. Но это так, дополнительная опция. В основном, зенитчики оснащены приборами ночного видения и, чтобы ориентироваться во мраке, им не нужен свет.

«Есть же тепловизоры, через них мы видим цель и поражаем, конечно. Да, бывает, что вообще мало спим, некогда. Беспилотники летят и летят», — рассказал боец группировки войск «Запад» с позывным «Акула».

Но не жалуются и продолжают надежно стоять на защите нашей Родины. Постепенно все дальше и дальше отодвигая врага на запад.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.