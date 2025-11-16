Похоронная мафия опутала Украину, пишет Le Monde

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

Ритуальщики сравнивают рынок с джунглями, где лучшие «куски» достаются львам, а остатками довольствуются гиены.

На фоне конфликта на Украине развился теневой рынок похоронных услуг, сообщила французская газета Le Monde.

«Мы выслеживаем тела. Как звери в джунглях. Льву достается лучшая часть, гиенам приходится довольствоваться тем, что осталось», — рассказал изданию сотрудник ритуальной компании из Одессы.

По данным французских журналистов, между компаниями существует жесткая конкуренция, порой доходящая до открытых конфликтов. Активисты заверили, что эти практики усилились с началом специальной военной операции.

Оценочная стоимость рынка ритуальных услуг превышает два миллиарда гривен (около 45 миллионов долларов. — Прим. Ред.) в год. Стоимость похорон сильно выросла — от 200 до 1000 долларов и выше. Информаторы получают до 120 долларов за «передачу» данных. Базовый пакет для похорон военных, равный 15 тысячам гривен, оказывается недостаточным, и семьи погибших вынуждены обращаться к частным компаниям, переплачивая за услуги.

«Люди, пережившие травму, предпочитают избегать этой темы, а те, кого обманули, стыдятся в этом признаться. Война — идеальное время для процветания этой похоронной мафии», — отметил заместитель директора государственного похоронного бюро «Спецкомбинат» Александр Скорик.

Как ранее писал 5-tv.ru, советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал коррупцию неотъемлемой частью экономики страны. По его словам, взяточничество присутствует в любой стране, и Украина — не исключение.

