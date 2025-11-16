«Одни из самых красивых»: турецкий певец Эмре Алтуг назвал россиянок особенными

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эльмира Закирова; 5-tv.ru

Звезда сериала «Зимородок» прибыл в Москву, чтобы порадовать фанатов и фанаток большим концертом.

Турецкий певец и актер Эмре Алтуг, известный российскому зрителю по ролям в сериалах и по хиту Bu Kadar Mı, прилетел в Москву. В столице на сцене Arbat Hall прошел его концерт Emre Altug Live в сопровождении оркестра MeLoDi, ведущим мероприятия стал Вячеслав Макаров. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Алтуг поделился впечатлениями от России и своих поклонников, поблагодарил за теплый прием и высказался о русских женщинах.

«Если бы я один давал какую-то оценку русским женщинам, это было бы не совсем правильно, но русские женщины, которых я знаю, — это очень особенные женщины. Они очень образованные, мы знаем, что они очень милосердны. Также мы знаем, что во всем мире это одни из самых красивых женщин. Красота русских девушек неописуема», — сказал артист.

Эмре Алтуг родился в Стамбуле 14 апреля 1970 года, окончил государственную консерваторию и начал творческий путь с театральной сцены, в частности, с труппы Dormen. Кроме того, параллельно он работал бэк-вокалистом известных турецких исполнителей. Первый собственный музыкальный альбом Алтуг записал в 1998-м, тогда же дебютировал на большом экране. На счету артиста более 30 кинопроектов, но мировую славу ему принес сериал «Зимородок».

В аэропорту российские поклонники встретили турецкую звезду с хлебом и солью и многочисленными подарками. Благодарный гость приветствовал их по-русски и каждого удостоил совместной фотографией. Ранее, писал 5-tv.ru, Эмре Алтуг назвал себя большим фанатом русской кухни.

