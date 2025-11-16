На строящейся станции метро в Стамбуле обвалился грунт

Фото: www.globallookpress.com/Li Zhenbei

Еще трое пострадавших строителей смогли выбраться самостоятельно.

В центре Стамбула на строительной площадке станции метро «Кабаташ» в районе Бешикташ обвалились породы. Об этом сообщил телеканал TV 100. По их данным, в результате обрушения пострадали пять человек — трое смогли выбраться из-под завалов самостоятельно, еще двоих эвакуировали спасатели.

Городские власти подтвердили, что инцидент произошел в ночь на субботу и данные о количестве пострадавших строителей. Причины аварии пока неизвестны. Уточняется, что обвал произошел на одной из платформ под землей. Вероятно, под завалами остались еще люди, их поиски продолжаются.

По данным муниципалитета, состояние спасенных строителей оценивается как удовлетворительное. Станция, на которой случилось обрушение, располагается на берегу пролива Босфор — это конечная остановка новой линии метрополитена. Открытие запланировали на 2027 год. Уже не раз работы приостанавливали, так как в процессе прокладки линии обнаруживали археологические находки.

