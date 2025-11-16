На Запорожской АЭС оценили ситуацию после отключения линии «Днепровская»

На ЗАЭС заявили о стабильной ситуации после отключения линии «Днепровская»

Украинская сторона не предоставила никаких официальных разъяснений относительно данной ситуации.

Ситуация на Запорожской атомной электростанции остается стабильной после того, как Украина отключила основную линию «Днепровская». Об этом 15 ноября сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина в беседе с РИА Новости.

По словам Яшиной, на ЗАЭС все функционирует в нормальном и устойчивом режиме, серьезных нарушений работы нет. Она добавила, что украинская сторона не предоставила никаких разъяснений по поводу причин отключения «Днепровской». Ранее директор по коммуникациям станции также сообщала, что об инциденте уведомили Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Ранее, писал 5-tv.ru, гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсудили вопросы безопасности на ЗАЭС.

Диалог между представителями сторон прошел в Калининграде. Главной темой обсуждения стало предотвращение возможной ядерной катастрофы, которая может возникнуть в результате боевых действий вокруг объектов атомной энергетики. Украинские формирования регулярно наносят удары по различным объектам ЗАЭС, создавая потенциальную угрозу для безопасности как персонала, так и населения прилегающих районов.

