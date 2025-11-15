Ливан подаст жалобу в Совбез ООН из-за строительства Израилем стены

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Жители южной части страны оказались отрезаны от территории площадью более четырех квадратных километров.

В Ливане по поручению президента Жозефа Ауна подготовят жалобу в Совет Безопасности (СБ) ООН из-за действий Израиля. Тель-Авив развернул строительство разделительной стены на границе между странами и нарушил тем самым признанную «голубую линию». Соответствующую информацию опубликовали на сайте администрации ливанского лидера.

«Президент республики генерал Жозеф Аун обратился к министру иностранных дел и по делам соотечественников за рубежом Юсефу Раджи с просьбой… Подать срочную жалобу в СБ ООН на Израиль в связи со строительством бетонной стены на южной границе Ливана, которая пересекает «голубую линию», — сказано в публикации.

Подчеркивается, что из-за возведенной армией Израиля стены жители юга Ливана лишились доступа к территории площадью более четырех квадратных километров. Согласно заявлению, международные доклады также подтверждают, что Временные силы Организации Объединенных Наций в Ливане (ВСООНЛ) информировали Израиль о необходимости демонтажа стены.

«Продолжающееся присутствие на ливанской территории и строительные работы там представляют собой нарушение резолюции 1701 СБ ООН, а также суверенитета и территориальной целостности Ливана», — говорится в заявлении.

Шестого ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла серию ударов по инфраструктуре движения «Хезболла» на юге Ливана. Пораженный объект движение использовало для восстановления инфраструктуры. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху до этого заявлял, что вооруженные формирования движения «Хезболла» пытаются перевооружиться, поэтому, несмотря на прекращения огня, страна воспользуется правом на самооборону.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ливанский суд освободил из-под стражи сына покойного ливийского лидера Муаммара Каддафи Ганнибала, которого арестовали в Бейруте в 2015 году.

