В США отметили возможность мирного урегулирования конфликта на Украине

Вашингтон рассматривает мирное решение как единственный выход из украинского кризиса.

Соединенные Штаты продолжают придерживаться позиции, что урегулирование конфликта на Украине возможно только мирным путем. Об этом заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью телеканалу Newsmax.

По его словам, он разделяет точку зрения президента США Дональда Трампа, который считает мир единственным реальным и устойчивым вариантом выхода из конфликта. Уитакер подчеркнул, что именно этот подход Вашингтон рассматривает как ключевой.

Он также обратил внимание на особенности текущей боевой обстановки, отметив, что происходящее на линии столкновения не имеет аналогов в прошлом. В частности, он указал на масштабное применение беспилотных систем, что существенно меняет характер боевых действий.

В тот же день Трамп выразил надежду на скорое завершение конфликта на Украине. Президент США отметил, что рассчитывает на заметный прогресс в ближайшее время и подчеркнул, что предпринимает шаги для продвижения мирных инициатив и поиска путей политического урегулирования ситуации.

