Путин и Лукашенко обсудили сотрудничество в ходе телефонного разговора

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

В беседе затрагивались темы обороны, безопасности и строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС.

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили двустороннее сотрудничество и текущие вопросы. Об этом сообщили в Telegram-канале Кремля.

«Состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко», — следует из публикации.

Как уточняет БелТА, в беседе затрагивались темы обороны, безопасности и строительства нового энергоблока на Белорусской АЭС в Островце. Отдельное внимание уделено ситуации на белорусской границе.

Ранее, 26 сентября, во время рабочей встречи в Кремле Путин и Лукашенко обсудили состояние торгово-экономических связей и развитие совместных проектов. Российский лидер тогда отметил рост взаимной торговли и назвал Белоруссию серьезным партнером России в сфере атомной энергетики, включая строительство АЭС на востоке республики.

До этого 5-tv.ru сообщал о том, что полгода назад Россия приняла решение разместить «Орешник» в Белоруссии.

