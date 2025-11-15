«Уходила на второй план»: что для Хилькевич стоит на первом месте

Фото, видео: РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

Актриса активно работает вместе с супругом над авторским шоу.

Актриса Анна Хилькевич назвала семью главным приоритетом, несмотря на высокую рабочую нагрузку. Высказывание прозвучало от самой Хилькевич во время беседы с 5-tv.ru на премии журнала «ОК!».

Хоть актриса и работает активно вместе с супругом, предпринимателем Артуром Волковым, над авторским шоу, а также над другими продюсерскими проектами, она все равно старается проводить время с семьей.

«Ну, я не могу сказать, что у меня (семья. — Прим. ред.) всегда там уходила на второй план. <…> Она (семья. — Прим. ред.) все равно в топе стоит», — заявила Хилькевич.

По словам актрисы, время, которое удается провести дома, супруги стараются уделять детям и поддерживать с ними постоянный контакт.

Ранее Хилькевич рассказывала 5-tv.ru о том, что семья пока не планирует появление четвертого ребенка. По ее словам, супруги опасаются, что в этом случае младшей дочери Оливии может не хватить внимания.

