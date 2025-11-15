«На грани»: Орбан заявил об угрозе войны в Европе

Фото: www.globallookpress.com/Ricardo Rubio

Ее источником является конфликт между Россией и Украиной.

Европа находится под реальной угрозой третьей мировой войны в связи с продолжающимся конфликтом на Украине. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время своего выступления на митинге в городе Дьере. Выступление венгерского премьера транслировал телеканал М1.

«Антивоенный митинг следует проводить, когда есть опасность. Я считаю, что в Европе существует угроза войны. Европа находится на грани войны», — заявил Орбан.

По словам политика, обстановка в Европе в текущий момент напоминает ту, которая происходила накануне Первой и Второй мировых войн. Орбан считает, что решение украинского конфликта возможно в том случае, если лидеры государств Евросоюза (ЕС) займут миролюбивую позицию, а не будут стремиться к его продолжению.

Также венгерский премьер отметил, что Украина находится в том положении, в котором ее можно заставить согласиться на урегулирование конфликта.

