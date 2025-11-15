Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

В текущее время страны Запада используют Киев для личных целей по перехвату новейших технологий РФ.

Россия демонстрирует превосходство над конкурентами в разработке современного оружия. Об этом в беседе с 5-tv.ru заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Россия на порядок опередила своих конкурентов и на Западе, и на Востоке, и на Юге, где угодно еще, в части, касающейся разработки самых современных видов оружия: и с точки зрения дальности, и с точки зрения точности, и, самое главное, с точки зрения ресурсности», — утверждает зампред Совфеда.

Также, по словам Косачева, страны Запада в настоящее время используют Украину в личных интересах с целью перехвата технологий или подкупа специалистов, в частности тех, кто использует современные виды вооружения.

Таким образом, Украина исполняет заказы от сильных держав, которые воспринимают Россию как геополитического противника. Косачев считает, что лидеры западных государств пытаются сдержать развитие РФ либо всеми возможными способами выйти на тот уровень разработок в сфере современного оружия, который Россия самостоятельно себе обеспечила.

