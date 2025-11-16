Система «Купол Донбасса» за неделю предотвратила 440 террористических атак ВСУ

Фото, видео: УФСБ РОССИИ ПО ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Противник предпринял попытку поразить важную для энергетики региона Старобешевскую ТЭС.

Система радиоэлектронной борьбы «Купол Донбасса» под контролем регионального управления ФСБ за прошедшую неделю предотвратила 440 террористических атак украинских формирований с применением боевых беспилотников. Соответствующее видео публикует 5-tv.ru.

В небе над Донецком и Макеевкой система сбила 298 дронов, а над Горловкой — 142. Формирования Вооруженных сил Украины (ВСУ) активно задействовали чешские ударные БПЛА для обстрелов основных объектов региона, но их диверсионные попытки оказались безуспешными.

Противник собирался поразить важную для энергетики ДНР Старобешевскую ТЭС, где получилось перехватить чешские аппараты «FP-1» и «FP-2», оснащенные боевыми элементами ОФБ-60-ЯУ и ФП-105 с суммарной массой взрывчатки свыше 100 килограммов. Похожий дрон «FP-2», несущий фугас в 50 килограммов, направлялся на железнодорожный узел Докучаевска.

Также целью боевиков оказалась подстанция в Куйбышевском районе Донецка. Однако комплекс РЭБ подавил два чешских «FP-1» с зарядами ОФБ-60-ЯУ, пару украинских ударных дрона «R 15» и два БПЛА Darts, укомплектованных осколочно-фугасными боеприпасами.

В ночь с четверга на пятницу «Купол Донбасса» отразил мощный удар чешских беспилотников по Донецку, перехватив четыре аппарата «FP-2» с боеголовками ОФАБ-110 и два «FP-1» с элементами ОФБ-60-ЯУ.

После захвата дронов специалисты по взрывотехнике эффективно обезвредили подавленные аппараты и ликвидировали боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru писал, что новый чешский беспилотник FPV-2 был уничтожен системой «Купол Донбасса».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.