Гимнастки из РФ успешно выступили на турнире «Кубок «Небесная грация» в Пекине

Фото, видео: Telegram/Художественная гимнастика/Небесная грация/Sky Grace/skygraceacademy; 5-tv.ru

Воспитанницы Академии художественной гимнастики Алины Кабаевой стали лидерами соревнований, собрав целую серию золотых медалей.

Искусственный интеллект впервые был привлечен для судейства на международном турнире по художественной гимнастике «Кубок «Небесная грация». ИИ анализировал артистизм участниц. Цель — сделать судейские оценки максимально непредвзятыми, буквально объективизировать самую, наверное, субъективную оценку. Эксперимент оказался удачным.

Стоит отметить, что соревнования эти в принципе проходят по своим правилам и уже привнесли в спорт много инноваций, они позволяют гимнасткам максимально раскрыть свои возможности и творческий потенциал.

Что особенно примечательно, в этом году турнир отмечает мини-юбилей — он проходит в пятый раз и собрал рекордное количество участниц — более 200 из трех десятков стран. Не каждый чемпионат мира таким похвастается.

Несмотря на попытки отдельных западных политиков и спортивных функционеров «наказать» Россию, спортсмены разных стран прекрасно общаются и перенимают опыт. Тем более в художественной гимнастике мы всегда были, есть и будем законодателями мод. Репортаж корреспондента «Известий» Николая Иванова.

Прочный сплав спорта и искусства. Здесь не бывает незначительных деталей. Это Пекин, «Кубок «Небесная грация». Праздник для всех, кто ценит красоту и элегантность.

«Мы делаем одно общее дело — развиваем художественную гимнастику. Это спорт высших достижений. Мы в олимпийской семье, и я надеюсь, что если Международная федерация гимнастики увидит наши наработки и что-то возьмет в свои правила, мы будем только рады. Так хочется, чтобы спорт был вне политики. Спорт, культура должны объединять народы, вот чем мы и занимаемся», — сказала олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации «Небесная грация» Алина Кабаева.

Масштаб поражает. В Пекин приехали спортсменки и тренеры более чем из 30 стран.

«Это просто мечта для всех гимнасток», — поделилась участница турнира с Кубы Изабелла Рохас.

«Это действительно отличное соревнование, здесь много замечательных гимнасток», — сказала участница турнира из Турции Фатма Элиф Полат.

«Организация турнира абсолютно фантастическая», — подчеркнула тренер из Аргентины Камила Куинтана.

Еще одна особенность турнира — среди почетных гостей сразу шесть олимпийских чемпионок.

«Не каждый день олимпийские чемпионки вместе, и они все на одном соревновании. Я думаю, такое бывает лишь раз в жизни», — считает олимпийская чемпионка 2020 года Линой Ашрам.

Впервые в истории гимнасток оценивает, помимо судей, искусственный интеллект.

«Видео загружается в искусственный интеллект, и происходит анализ выступления гимнастки», — объяснила судья турнира «Кубок «Небесная грация» Екатерина Лоц.

Площадка турнира — арена «Шоуган» тоже будто из мира фантастики.

«Еще недавно здесь был сталелитейный завод. Пейзаж напоминает кадры из фантастического блокбастера. Теперь „Шоуган“ — индустриальный парк, творческое и спортивное пространство. И сейчас на территории бывшего металлургического гиганта идет борьба стальных нервов и железной воли», — рассказал корреспондент «Известий» Николай Иванов.

Турнир по правилам «Небесной грации»: ценятся действительно сложные элементы.

Воспитанницы Академии «Небесная грация» Алины Кабаевой практически не оставили шансов другим гимнасткам. Вероника Малинина взяла четыре золотые медали. Ее тренеры — Алина и Ирина Гусаровы. В упражнении с лентой на первом месте Элина Хабирова. Гимнастку тренирует Ольга Минигалина. У Ксении Савиновой — пять медалей высшей пробы. Ее наставница — Евгения Елисеева.

«Благодаря таким соревнованиям гимнастки вспоминают такие элементы амплитудные, красивые», — отметила двукратная олимпийская чемпионка Евгения Канаева.

У сениорок золото в булавах и серебро в обруче завоевала дебютантка турнира Ева Кононова. Она тренируется у Евгении Елисеевой, до этого Еву тренировала Вера Шаталина.

«Я просто думала, что приеду, выступлю хорошо, и там уже как пойдет. Оказалось, что зашла в многоборье в тройку и вот в финалах даже заняла места», — поделилась воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Ева Кононова.

«Она очень трудоспособная, очень собранная, и она показала прекрасные результаты на этих соревнованиях», — отметила тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Евгения Елисеева.

В многоборье развернулась настоящая драма. За золото боролись Мария Борисова и белорусская гимнастка Алина Горносько. Машин тренер — Ирина Гусарова. Настроиться ей также помогала Алина Кабаева.

«Все спокойно. Вот как ты здесь готовилась, так и там ты выступаешь: с умом, с концентрацией», — сказала она.

Итог напряженной работы — серебряная медаль. Белорусская гимнастка первая.

«Мной правил интерес еще раз попробовать свои силы, вставить элементы», — рассказала победитель турнира «Кубок «Небесная грация» Алина Горносько.

После второго места Маша проявила по-настоящему бойцовские качества. Собралась и выиграла золото в упражнении с лентой и скакалке. Символично, что под песню «Один в поле воин».

«В поле, может быть, воин и один на первый взгляд, но на самом деле без команды это невозможно», — отметила воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Мария Борисова.

Скакалка на турнире включена по инициативе Алины Кабаевой. Международная федерация отказалась от предмета в 2011 году.

«Я вообще всю жизнь считала скакалку основой всех наших видов гимнастики. Это основа для обруча, основа для булав, основа для ленты», — объяснила главный тренер сборной России по художественной гимнастике Татьяна Сергаева.

Среди групповичек-юниорок золото — у гимнасток «Небесной грации».

«Мы шли выступать не за победой, не за оценками, а шли выступать, чтобы показать яркое и красивое упражнение», — поделилась воспитанница Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Анна Грязнова.

«Да, у нас Алина Маратовна всегда говорит — вы соревнуетесь сами с собой», — сказала тренер Академии художественной гимнастики «Небесная грация» Алины Кабаевой Анна Усцова.

Очень важно: Международная Ассоциация «Небесная грация» дарит шанс выступить на турнире такого масштаба и тем гимнасткам, которые не могут выйти под своим флагом в силу политических обстоятельств.

«Особые слова благодарности нашим китайским друзьям. Без вашей поддержки и слаженной работы это событие не могло бы состояться на таком высоком уровне», — подчеркнула Алина Кабаева.

Ведь спорт и красота объединяют континенты.