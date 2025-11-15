Захарова обвинила МОК в нарушении принципов олимпийского движения

Фото: Telegram/МИД России/MID_Russia

Подобная практика со стороны Международного олимпийского комитета приобрела системный характер.

Международный олимпийский комитет пренебрегает фундаментальными принципами олимпийского движения, руководствуясь русофобскими установками. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила дипломат, в МОК продолжают искать формальные основания, чтобы ограничить доступ российских журналистов к освещению Олимпийских игр. По ее словам, подобная практика приобрела системный характер. Захарова напомнила, что в 2024 году оргкомитет Олимпиады в Париже отказал российским корреспондентам в аккредитации, сославшись на позицию французских властей, а МОК занял роль «безропотного исполнителя» решений страны-организатора.

«МОК по-прежнему пренебрегает основополагающими принципами олимпийского движения в угоду русофобской политике Запада», — цитирует Захарову агентство РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Олимпиада-2026 в Италии должна стать последними Играмии, где российские спортсмены участвуют в нейтральном статусе. По словам министра спорта РФ Михаила Дегтярева, Международный олимпийский комитет подал позитивный сигнал относительно возможного восстановления права России выступать под национальной символикой на будущих соревнованиях.

