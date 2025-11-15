Путин отметил вклад российских новаторов в технологический суверенитет России

Фото: © РИА Новости/Алексей Бабушкин

Достигнутые результаты должны стать залогом дальнейших успехов.

Президент России Владимир Путин во время приветствия участников и гостей торжественной церемонии награждения победителей III Всероссийского конкурса «Изобретатель года» указал на вклад изобретателей в укрепление научно-технологического потенциала страны. Соответствующее обращение российского лидера опубликовано на сайте Кремля.

«Мы чествуем талантливых, целеустремленных, преданных избранному делу людей — настоящих новаторов, которые своими прорывными открытиями и разработками вносят значимый вклад в развитие отечественной научно-технической мысли», — подчеркнул глава государства.

Помимо этого, Путин высоко оценил смелость идей изобретателей России, он отметил их упорную работу и постоянное стремление в трудах для страны. Он поздравил победителей III Всероссийского конкурса «Изобретатель года» с заслуженной наградой, выразив уверенность, что достигнутые результаты станут залогом дальнейших успехов.

