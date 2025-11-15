В Японии выступили за возможность размещения в стране ядерного оружия США

Фото: www.globallookpress.com/Yoshio Tsunoda

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Система национальной безопасности азиатской страны основана на союзнических отношениях с Вашингтоном.

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити допустила возможность обсуждения вопроса о размещении на территории страны ядерного оружия США. Об этом сообщила газета Mainichi.

«По ее (Такаити. — Прим.ред.) мнению, запрет на ввоз ядерного оружия может ослабить потенциал ядерного сдерживания США», — сказано в материале.

Премьер-министр также подчеркнула, что система национальной безопасности Японии основана на союзнических отношениях с Вашингтоном, а значит, существующие ограничения требуют пересмотра с учетом современных угроз.

Одновременно оппозиционные партии обратились к премьеру с просьбой подтвердить приверженность трем неядерным принципам японской политики — не производить, не приобретать и не размещать ядерное оружие на территории страны.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп подтвердил намерение приступить к ядерным испытаниям, заявив о необходимости проверять вооружения «на равных» с другими государствами. В ходе рабочей поездки во Флориду он подчеркнул, что подобные программы действуют и в ряде зарубежных стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.