«Настоящее волшебство»: Пэрис Хилтон поздравила дочь с двухлетием в соцсети

Фото: Instagram*/parishilton

Трогательными снимками звезда поделилась с подписчиками.

Певица Пэрис Хилтон трогательно отметила день рождения двухлетней дочки Лондон Мэрилин. Фотографии малышки она опубликовала в соцсети.

На снимках девочка в разном возрасте на руках у мамы или рядом с ней. Исполнительница призналась в своих теплых чувствах к наследнице.

«С двухлетием, моя прекрасная дочь Лондон. Ты — та самая девочка, о которой я всегда мечтала. Милая, добрая и такая жизнерадостная. Ты изменила меня во всех отношениях и наполнила мое сердце такой любовью. Каждый день с тобой — настоящее волшебство», — написала Пэрис под фото.

У Хилтон и ее мужа Картера Реума двое детей. Дочь и сын появились на свет с разницей в десять месяцев. Дети родились с помощью суррогатной матери.

Ранее, писал 5-tv.ru, Пэрис Хилтон обвинили в плохом воспитании детей. Тогда критики утверждали, что знаменитость пользуется обаятельностью своих детей для поддержания собственного имиджа, чтобы казаться заботливой и доброй.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.