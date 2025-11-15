Разработчиков новой бомбовой кассеты наградили премией имени Макаровца

Фото: Telegram/Ростех/rostecru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

На конкурс было направлено рекордное количество заявок — 148.

Российских конструкторов, разработавших новую бомбовую кассету, наградили премией имени Героя России Николая Макаровца в Московском авиационном институте (МАИ). Об этом стало известно из сообщения госкорпорации «Ростех» в Telegram-канале.

«В номинации „За вклад в области разработки и производства продукции специального назначения“ золото досталось разработчикам разовой бомбовой кассеты», — отмечено в публикации.

Второе место заняли создатели решения для повышения дальности боеприпасов ствольной артиллерии. На третьей позиции оказался электронный взрыватель снаряда, способный ликвидировать беспилотники.

По данным «Ростеха», на участие в конкурсе в 2025 году направили рекордное количество заявок — 148.

Премию имени Макаровца присуждают за достижения в сфере разработки предметов военного и гражданского назначения.

Ранее 5-tv.ru писал, что российская армия получила новые авиабомбы, способные изменить ход специальной военной операции (СВО). Уникальная особенность КАБ-500С заключается в ее прогрессивной системе навигации со спутника. Авиабомба, спроектированная российскими инженерами, оснащена модулем планирования и коррекции траектории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.