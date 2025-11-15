Суд Челябинска арестовал высокопоставленных работников ГУФСИН за взятку

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Их задержали сотрудники УФСБ.

Трех высокопоставленных сотрудников регионального ГУФСИН суд заключил под стражу в Челябинске по делу о превышении должностных полномочий и получении взяток. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Известно, что Центральный районный суд Челябинска избрал меру пресечения в виде ареста сроком до 12 января 2026 года. Среди работников, заключенных под стражу, первый заместитель начальника ГУФСИН Сергей Бульчук, глава отдела собственной безопасности ведомства Олег Мохов и главный бухгалтер Марина Уфимцева.

Задержание работников произвели сотрудники УФСБ по Челябинской области при содействии ГУСБ ФСИН России в ходе оперативной разработки.

До этого сообщалось, что главный бухгалтер ведомства, которая является полковником внутренней службы, давала взятки указанным должностным лицам. Во время расследования были возбуждены уголовные дела по статьям о получении и даче взятки и превышении должностных полномочий.

