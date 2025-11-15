Москалькова заявила о росте числа обращений россиян из Прибалтики

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

РФ делает все возможное для того, чтобы помочь этим людям вернуться на свою историческую Родину.

Растет число обращений в аппарат уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой от соотечественников из стран Прибалтики, в которых те изъявляют желание переехать в Россию. Об этом федеральный обмудсмен заявила РИА Новости.

По ее словам, Москва делает все возможное, чтобы помочь этим людям вернуться на историческую Родину и адаптироваться здесь.

Ранее 10 октября Управление по делам гражданства и миграции Латвии в интервью изданию Politico заявило, что 841 проживающий в стране гражданин России получил уведомление о депортации до 13 октября. Москалькова назвала это репрессиями по национальному признаку и обратилась к верховному комиссару ООН с призывом пресечь беззаконие.

Как отмечала на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, РФ не наблюдает перспектив восстановления конструктивного диалога с Прибалтикой.

Спикер дипведомства отмечала, что Литва, Латвия и Эстония остаются приверженцами агрессивной, враждебной политики в отношении России и ее граждан, блокируя ключевые механизмы двустороннего взаимодействия.

